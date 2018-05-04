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الأهلي يسقط في «فخ» التعادل السلبي أمام الترجي

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برج العرب

الترجى

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصد الاهلي والترجي نقطة في بداية مشوار دوري المجموعات بالمجموعة الأولى التى تضم، الأهلى والترجى التونسى وكمبالا سيتى الأوغندى وتاون شيب البتسوانى ، وقدم الاهلي عرض متوسط وفشل لاعبيه في تسجيل أي أهداف.

الشوط الأول

بداية حماسية من الفريقين دون فترة "جس النبض" ومرر وليد سليمان كرة رائعة إلى باكا المُنطلق من ناحية اليمين وانطلق بها اللاعب الجنوب أفريقى لكن الأخير لعبها فوق العارضة لتضيع أول الفرص الخطرة للأهلى.

وأشهر الحكم السنغالى ملانج بطاقة سفراء لوليد سليمان فى الدقيقة 12 للخشونة، قبل أن ينال كوليبالى لاعب الترجى بطاقة صفراء للخشونة مع عمرو السولية.

حاول الأهلى الوصول لمرمى الضيوف أكثر من مرة عن طريق باكا وسليمان أنشط لاعبى الأحمر لكن دفاع الترجى تصدى لهذه الهجمات الحمراء، وتوقفت المباراة قليلاً لعلاج طه الخنيسى لاعب الترجى بعد اصطدامه مع زميله بالفريق فرانك كوم.

تعرض عمرو السولية للإصابة وحاول التحامل على نفسه واستكمال اللقاء لكن دون جدوى قبل أن يضطر حسام البدرى المدير الفنى للأهلى لإجراء تغيير بنزول محمد هانى بدلاً من عمرو  السولية.

ويلعب أحمد فتحى فى خط الوسط بجوار حسام عاشور فيما لعب محمد هانى فى الجبهة اليُمنى.

ونال محمد مُنصر لاعب الترجى بطاقة صفراء للخشونة مع مروان محسن ، وسيطر الأهلى على مجريات اللقاء لكن دون جدوى بعدما ظهر واضحا افتقاد الأحمر "اللمسة الأخيرة" إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

الشوط الثاني

عكس بداية الشوط الأول جاءت أحداث الشوط الثاني الذى شهدت بدايته حماس واضح من جانب الفريق التونسي الذى لعب بجرأة على مرمى محمد الشناوي بفشل تحركات كوليبالي وطه الخنيسي.

حاول الاهلي العودة للمباراة لكن الفريق التونسي أحكم الرقابة على مفاتيح لعب الأحمر وتحديداً وليد سليمان وباكا.

أهدر باكا فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 61 بعدما إنفرد لكنه تباطئ ولم يُمررها للمنفرد مروان محسن فتضييع فرصة خطرة للأهلي ، بعدها أهدر الترجي أيضاً فرصة خطرة عن طريق شمس الدين الذوادي .

وألغى الحكم السنغالي هدفاً سجله مروان محسن للتسلل ، وخرج باكا في الدقيقة 67 وشارك إسلام محارب بدلاً منه.

ولعب الاهلي بنشاط بعد نزول إسلام محارب خاصة وأن وليد سليمان ظهر أكثر حيوية ومرر أكثر من كرة لكن مروان محسن فشل في التسجيل.

ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء ، ودفع حسام البدري بصلاح محسن في الدقيقة بدلاً من وليد سليمان ،وحاول الاهلي تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل سلبي.

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