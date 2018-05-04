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أردوغان: سنبقى في عفرين حتى تحقيق هذا الأمر

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أردوغان
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أردوغان: يمكننا دخول عفرين في اي لحظة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن قوات بلاده ستبقى في منطقة عفرين (السورية)، حتى تحقيق الأمن فيها كاملاً.
وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الحاضرين في لقاء شبابي تم عقده ضمن "مهرجان إسطنبول الشبابي"، أن الهدف التالي لأنقرة هو تحقيق الأمن في محافظة إدلب ومدينتي تل رفعت ومنبج.
وبيّن الرئيس التركي، أن الولايات المتحدة اعتقدت أنها ستحصل على نتائج من خلال التعاون مع الإرهابيين؛ إلا أنها لم تحصل على هدفها المنشود.
وأضاف: "هدفنا واضح في المرحلة القادمة، ونحن الآن نقف بثبات في عفرين، وسنبقى هناك حتى تحقيق الأمن كاملاً فيها، وبعدها أمامنا إدلب وتل رفعت ومنبج".
وأردف: "نواصل المباحثات (مع الولايات المتحدة)، وهدفنا عدم إراقة دماء أكثر (..) نحن غير طامعين في أراضي سوريا، ولكن سلام ورفاهية الشعب السوري أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا".
وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر"، في إطار عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من الإرهابيين، بعد 64 يومًا على انطلاق العملية.
وشرعت تلك القوات، عقب ذلك، في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفات الإرهابيين، وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم.
يشار إلى أن تركيا تطالب الولايات المتحدة بإخراج تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي من مدينة منبج ذات الغالبية العربية، وتسليم المنطقة إلى أصحابها الحقيقيين.
وكان تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، احتل مدينة منبج في أغسطس/ آب 2016، بدعم من القوات الأمريكية، في إطار الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي. -

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