  • السبت 05 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:24 ص
بحث متقدم
تلاميذ

"التعليم" تكشف حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة

محمد صلاح وتركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تصريحاته المثيرة عن "صلاح"

عاصفة رملية

عاصفة ترابية تضرب القاهرة وعدة محافظات

دولارات

حقيقة ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 44 مليار دولار

سد النهضة

اكتمال 66% من «سد النهضة».. ومصر «محلك سر»

طارق شوقي وزير التربية و التعليم

مطالب برلمانية بعزل وزير التربية والتعليم

جمال سلطان

«سلطان»: الغرب يحارب «أردوغان» ويعترف بنجاحه

شباب الإخوان

انفراد بالتفاصيل.. مئات الإخوان يفرون من «جحيم اسطنبول»

محمد صلاح

سر رفض برشلونة التعاقد مع «صلاح»

أحمد الطيب

هل يحل الله للمسلم أن يتزوج مسيحية ثم يحرم عليه تهنئتها؟

احتجاجات عمالية شاملة في فرنسا في 22 و26 مايو

عرب وعالم

احتجاجات في فرنسا -أرشيفية
احتجاجات في فرنسا -أرشيفية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تعرف على موعد وملعب اعتزال حسام غالي

#

مصر تستعين بفرنسا للتخلص من حوادث القطارات

#

%8 من سيدات فرنسا تعرضن لإغراءات جنسية مقابل العمل

#

أول مرة.. عرض للأزياء "المحتشمة" في فرنسا

تستعد النقابات العمالية في فرنسا لتنظيم إضراب ومظاهرات، يومي 22 و26 مايو/أيار الجاري؛ احتجاجا على إجراءات الحكومة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الجمعة، أن كل المدن، وعلى رأسها العاصمة باريس، ستشهد مظاهرات في هذين اليومين؛ احتجاجاً على تغييرات ستجريها الحكومة ضمن خطة العمل العامة 2022، وكذلك ضد سياسات ماكرون.
وأوضحت الصحيفة، أن 9 نقابات، بينها "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل"، و"الاتحاد العام لنقابات العمال"، و"القوة العمالية"، ستنظم مسيرات لصالح الموظفين.
وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الفرنسية، جان مارك جاناياك، الجمعة، استقالته، على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق مع النقابات العمالية، حول زيادة رواتب العمال المضربين عن العمل منذ فترة.
فيما اقتحم عمال السكك الحديدية المضربون عن العمل، الجمعة، مقر حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم، احتجاجًا على تمرير الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان)، أبريل/نيسان المنصرم، مشروع قانون حكومي لخصخصة السكك الحديدية.
ويشارك في الإضرابات موظفو القطاع العام، وعمال قطاعات النقل البري والجوي وسكك الحديد.
وشهدت باريس، الثلاثاء الماضي، اشتباكات عنيفة خلال مسيرات ومظاهرات الاحتفال باليوم العالمي للعمال، وأوقفت الشرطة 109 أشخاص. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حواديت يوسف ندا ومؤشراتها

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"البدري" بشأن التعادل مع الترجي
» "التموين" تكشف حقيقة أزمة الأرز في مصر
» هذا ما قاله سيد عبدالحفيظ عن تعادل الأهلي
» أردوغان يحذر الشباب من خطورة هذا الأمر
» الأهلي يسقط في «فخ» التعادل السلبي أمام الترجي
» القبض على موظف بحوزته 105 قطعة أثرية بالمنيا
» ارتفاع جنوني في أسعار الحديد والأسمنت.. لهذا الرقم
» لا يمكن إرجاع ظاهرة الإرهاب لأسباب دينية
» وزارة التعليم تطلق ثورة تغيير على المناهج
» بالفيديو: "أدرعي" يهاجم حماس مستشهدًا بـ"القرآن والسنة"
» حقيقة إغلاق مكاتب تحفيظ القرآن الكريم

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك