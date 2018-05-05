إشبيلية يعود للانتصارات في "الليجا"

05 مايو 2018 - 12:27 ص

استعاد فريق إشبيلية، الجمعة، طريق الانتصارات بفوز صعب على ضيفه ريال سوسييداد بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة السادسة والثلاثين بعد 4 هزائم و3 تعادلات.



أحرز هدف اللقاء الوحيد الأرجنتيني إيفير بانيغا من ركلة جزاء في الدقيقة 47 من زمن المباراة.



بهذه النتيجة، ارتقى إشبيلية للمركز السابع مؤقتًا برصيد 51 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 46 نقطة في المركز العاشر.



ويسعى إشبيلية لتعديل مسار موسمه قبل نهايته باقتناص المركز السابع المؤهل للدوري الأوروبي.

