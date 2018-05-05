» تعليق ناري لـ"البدري" بشأن التعادل مع الترجي

05 مايو 2018 - 12:59 ص

قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن نتيجة التعادل مع فريق الترجي التونسي غير مرضية الجهاز الفني.



وتعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب إستاد الجيش المصري ببرج العرب في إطار المباراة الافتتاحية للفريقين بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وأكد حسام البدري، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، أن الجهاز الفني كان يأمل في الفوز بنقاط اللقاء، معربا عن رضاه على آداء لاعبي فريقه رغم التعادل مع الترجي.



وكشف البدرى عن سبب تأخره في اجراء التغييرات خلال اللقاء، مشيرا إلى أن تأخر التغييرات يرجع إلى تخوف الجهاز الفني من تعرض اللاعبين للإصابة مما قد يسبب أزمة للفريق بسبب الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق بسبب الإصابة.



وقال «كنا نعلم جيدا أن المباراة لن تكون سهلة لذلك دخلنا اللقاء بتركيز شديد ورغبة حقيقية في تحقيق الفوز، وكان هناك حرص شديد من جانب اللاعبين على تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى داخل المستطيل الأخضر».

