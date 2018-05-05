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"التعليم" تكشف حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة

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أكد أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن هنك مجموعة من المشكلات في المنظومة التعليمية بمصر، تتطلب إجراء تطوير شامل للعملية التعليمية.
وأوضح "خيري"، خلال اتصال بفضائية "أون لايف"، مساء الجمعة، إلى أن تطوير التعليم سيبدأ من العام الدراسي المقبل على الملتحقين بصفوف "كي جي 1 و2، والأول الابتدائي"، منوهًا بأنهم سيدربون 120 ألف معلم، كما أنهم سيغيرون المناهج.
وأضاف "خيري" أنه جاري رصد المدارس التي بها كثافات طلابية لمعالجة الأمر، حيث تم إدخال فصول جديدة، مؤكدا أنه لن يحدث تغيير في مصروفات المدارس الخاصة بسبب تغيير نظام المدارس التجريبية.


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