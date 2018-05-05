قائد مانشستر سيتي يحرج "دي بروين": صلاح الأفضل في انجلترا

05 مايو 2018 - 07:06 ص

عبر "فينسنت كومباني" - قائد مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا - عن سعادته بفوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في انجلترا بعد منافسة شرسة مع زميله بالفريق و مواطنه كيفن دي بروين .



وقال "كومباني" في تصريحات لـ"سي إن إن" : "كيف لعاقل أن يسلب من صلاح الإنجازات التي وصلها لها هذا الموسم ؟ ".



وأضاف: "صلاح لاعب ينتمي لأفريقيا وهذا أمر يسعدني لأن فوزه سينعكس على القارة كلها وعلى بلده أيضا في مجال الكرة".



واستدرك : "بكل تأكيد .. صلاح استحق جائزة الأفضل".



