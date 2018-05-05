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قائد مانشستر سيتي يحرج "دي بروين": صلاح الأفضل في انجلترا

الرياضة

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محمد صلاح

دي بروين

عبر "فينسنت كومباني" - قائد مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا - عن سعادته بفوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في انجلترا بعد منافسة شرسة مع زميله بالفريق و مواطنه كيفن دي بروين .

وقال "كومباني" في تصريحات لـ"سي إن إن" : "كيف لعاقل أن يسلب من صلاح الإنجازات التي وصلها لها هذا الموسم ؟ ".

وأضاف: "صلاح لاعب ينتمي لأفريقيا وهذا أمر يسعدني لأن فوزه سينعكس على القارة كلها وعلى بلده أيضا في مجال الكرة".

واستدرك : "بكل تأكيد .. صلاح استحق جائزة الأفضل".

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