» فنان شهير: شهدت على عقد طلاق أبي وأمي لهذا السبب

05 مايو 2018 - 08:05 ص

كشف الممثل أحمد فهمي عن قيامه بالشهادة على عقد طلاق والدته من والده ، مؤكدًا أنه قبل بهذا الخيار لأن جميع أفراد العائلة رفضوا التوقيع خوفًا مما أسموه "خراب البيوت".



وأضاف في لقاء مع برنامج "واحد من الناس " الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: "قبلت بهذا الخيار لأنني شعرت أن الطرفين سيعيشا براحة بعيدًا عن بعضهما البعض .. وأخي كريم كان يرفض أن يتم الطلاق .. لكني لم أجد في الأمر مشكلة طالما أن الطرفين يرغبان فيه ".



وأضاف: "بعد الطلاق عشت مع أبي لأن مصروفاتي كثيرة بينما عاش كريم مع أمي كان يزورنا من حين لآخر".



