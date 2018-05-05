صيانة وتطوير الحمام الأوليمبى وتشغيل 7 حمامات ببنى سويف

05 مايو 2018 - 08:31 ص

صرح أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، أنه تم الانتهاء من صيانة وتجديد مجمع حمام السباحة الأوليمبى داخل المدينة الرياضية بتكلفة 14 مليون جنيه، كما تم تدفئته بالغاز الطبيعى خلال اشهر الشتاء وأصبح جاهزًا لاستقبال الفرق الرياضية وطلاب كلية التربية الرياضية ومواطنى المحافظة.



حيث يعتبر حمام سباحة الاستاد الرياضى متنفسًا مائيًا يقضى الشباب والأطفال أوقات الصيف بداخله، كما تم تشغيل حمام مركز شباب مدينة بنى سويف النموذجى بعد تأجيره لأحد المتعهدين فى مزاد علنى.



وقال سرور، إنه تم إنشاء 3 حمامات سباحة جديدة لتدريب الناشئين وهي: نادي متحدي الإعاقة ونادي سمسطا الرياضي ونادي إهناسيا الرياضي إضافة إلى تشغيل 4 حمامات سباحة بمراكز ناصر والفشن والواسطى وسمسطا خلال الإجازة الصيفية، موضحًا أن حمام السباحة ببنادى سمسطا الرياضى تكلفته 6 ملايين جنيه من ميزانية وزارة الشباب والرياضة ويضم حمامًا تدريبيًا وحمامًا للأطفال نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.