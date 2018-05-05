الكشف على 881 مريضًا بالمجان بقافلة طبية ببنى سويف

05 مايو 2018 - 08:33 ص

نظمت مديرية الصحة ببني سويف، قافلة طبية مجانية بقرية على زيدان التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني على مدار 3 أيام .

وأجرت الكشف على 881 مريضًا بالمجان بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتو محمد حجازي منسق القوافل العلاجية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي بمديرية الصحة الحملة ضمت 11 تخصصًا طبيًا شملت "جراحة عامة، وأطفال، وجلدية، وعظام، ونساء وتنظيم الأسرة، قلب وأوعية دموية، أسنان، أنف وأذن، باطنة، رمد، صدر" بالاضافة الى صيدالية متنقلة بإشراف الدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدالة لصرف الأدوية وعيادة متنقلة للتوعية والاستشارة فى مجال تنظيم الأسرة تقرر إحالة 4 مرضى للمستشفيات واستخراج 4 قرارات علاج على نفقة الدولة وإحالة 28 مريضًا للمستشفيات المختلفة لمتابعة العلاج وإجراء تحاليل طبية لـ 55 حالة بمعمل الدم وإجراء تحاليل بمعمل الطفيليات لـ44 حالة.

وتضمنت القافلة عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية عن فوائد التغذية السليمة وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والكشف المبكر عن الأمراض بحضور 107 مواطنين من أهالى وسيدات القرية.