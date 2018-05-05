  • السبت 05 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:52 ص
بحث متقدم
عصام سلطان يصرخ داخل قفص الاتهام

قاضى فض رابعة يحبس عصام سلطان سنة ويتراجع

الشيخ كشك

لافتات وهمية للشيخ كشك تلغي حفلا موسيقيا

بالصور.. احتفال المنتخب بالفوز علي الكونغو

لاعب روسى يحذر من كارثة في المنتخب بشأن "صلاح"

محرم إينجة

معلومات لا تعرفها عن منافس "أردوغان" على رئاسة تركيا

البدري

كابتن الزمالك يسب حسام البدرى

قناة الشرق

مذيع الشرق : قريبًا سأكشف لكم هذه الصدمة

انتخابات الرئاسة

مفاجأة عن مسئول إخوانى تسبب فى أزمة بـ"الرئاسية"

طارق الزمر

هكذا رد ضابط الأمن الوطني علي عائلة الزمر

العالم الفلسطيني فادي البطش

معلومات جديدة عن قاتلى " البطش "

تراجع الدولار

سعر العملات العربية والأجنبية

ليبرمان يهاجم النبي موسى: أخطأ حين أتى بنا الشرق الأوسط

عرب وعالم

ليبرمان
ليبرمان

متابعات

أخبار متعلقة
#

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

#

القاهرة تنتقد التأخير "غير المبرر" لإخلاء المنطقة من "النووي"

#

تعليق ناري من عمرو أديب على مقال روبرت فيسك

#

أكاديمي إسرائيلي: هذا فقط يمكن أن يهزم السيسي

ليبرمان

أجرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية حوارًا مع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان للحديث عن رأيه في علاقات بلاده بجيرانها .

وبحسب الحوار الذي نقلته "روسيا اليوم"، سألت الصحيفة ليبرمان: "تعتبر روسيا جزءا مهما من حل المسألة السورية.. لماذا تختلف مواقف روسيا وإسرائيل إلى هذه الدرجة؟"، فأجاب ليبرمان: "نحن لا نعتبر الشعب الإيراني عدوا، ومشكلتنا ليست مع إيران، إنما مع نظام آيات الله، الذين اغتصبوا عمليا السلطة في إيران ووضعوا هدفا رئيسيا للسياسة الخارجية هو القضاء على دولة إسرائيل.

 

وآمل أن يتلاشى هذا النظام في السنوات القادمة". وأضاف: "لا نبحث عن أي صراعات أو توترات مع روسيا. على العكس من ذلك، تطور بيننا في السنوات الأخيرة حوار شفاف ومفتوح جدا"، لكنه أوضح أن ما لن تسمح به إسرائيل هو "محاولات إيران تحويل سوريا إلى جسر متقدم ضدها".

وحين سألت الصحيفة ليبرمان عن موقف تل أبيب من تزويد النظام في سوريا "ببطاريتي إس-300"، أجاب: "إذا لم توجه ضدنا، فهذا أمر، أما إذا فتحت النار من هذه الـ إس-300 على طائراتنا، فإننا سنرد بالتأكيد".

وحين سألته الصحيفة عن رأيه في الموقف من الأسد، وعدم وجود بديل له، أجاب قائلا: "نحن لا نختار الجيران. من وجهة نظر الجيرة بشكل عام؛ لم نكن محظوظين".

وهنا كانت مفاجأة ليبرمان، حيث قال: "أعتقد بشكل عام أن الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه موسى (النبي موسى عليه السلام) منذ سنوات بعيدة، هو أنه جاء بنا إلى الشرق الأوسط، وليس إلى حدود إيطاليا وسويسرا".

وعن تقييمه للعلاقات الروسية الإسرائيلية، قال ليبرمان، وهو من أصل روسي كما  هو معروف: "على مدى العقود الماضية، قمنا ببناء علاقات خاصة مع روسيا، بنّاءة وشفافة للغاية. نقدر هذه العلاقة مع روسيا. حتى عندما مارس أقرب شركائنا الضغط الشديد علينا. على سبيل المثال، في حالة العقوبات ضد روسيا، رفضنا رفضا قاطعًا الانضمام إليها. في الآونة الأخيرة، طردت العديد من الدول دبلوماسيين روسا.. إسرائيل لم تنضم إلى هذا العمل. لدينا علاقات طبيعية مع روسيا، ونحن نأخذ مصالحها بعين الاعتبار، ونأمل أن تأخذ روسيا في الاعتبار مصالحنا هنا في الشرق الأوسط".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حواديت يوسف ندا ومؤشراتها

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأخ المتوفى في المنام قوة ونصرة
» نجلة فنان شهير تعيش على الأرصفة بسبب ميولها الجنسية
» التحرش يوقف جائزة نوبل 2018
» نقل السفارة لتل أبيب خطأ يجب تصحيحه
» هذه مكافآت "الدراويش" للاعبيه للفوز بكأس مصر
» بالفيديو.. معتز الدمرداش: هذا سبب قبولى التمثيل
» هنيدى يمازح حنان ترك بـ"جاءنا البيان التالي"
» قصة 35 قناة مصرية تبث محتويات مخلة من سلوفينيا
» قرار من الجيش الأمركي بمنع شراء هواتف "هواوي"
» ليبرمان يهاجم النبي موسى: أخطأ حين أتى بنا الشرق الأوسط
» معاقبة سفاح أمريكي بقتله وصنع حذاء من جلده

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك