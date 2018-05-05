  • السبت 05 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:49 ص
بحث متقدم
عصام سلطان يصرخ داخل قفص الاتهام

قاضى فض رابعة يحبس عصام سلطان سنة ويتراجع

الشيخ كشك

لافتات وهمية للشيخ كشك تلغي حفلا موسيقيا

بالصور.. احتفال المنتخب بالفوز علي الكونغو

لاعب روسى يحذر من كارثة في المنتخب بشأن "صلاح"

محرم إينجة

معلومات لا تعرفها عن منافس "أردوغان" على رئاسة تركيا

البدري

كابتن الزمالك يسب حسام البدرى

قناة الشرق

مذيع الشرق : قريبًا سأكشف لكم هذه الصدمة

انتخابات الرئاسة

مفاجأة عن مسئول إخوانى تسبب فى أزمة بـ"الرئاسية"

طارق الزمر

هكذا رد ضابط الأمن الوطني علي عائلة الزمر

العالم الفلسطيني فادي البطش

معلومات جديدة عن قاتلى " البطش "

تراجع الدولار

سعر العملات العربية والأجنبية

قرار من الجيش الأمركي بمنع شراء هواتف "هواوي"

عرب وعالم

هواوي
هواوي

متابعات

أخبار متعلقة
#

تعيين عمرو موسي رئيسا للمجلس الاستشارى للوفد

#

القاهرة تنتقد التأخير "غير المبرر" لإخلاء المنطقة من "النووي"

#

شراء مصر غواصات ألمانية يتعارض مع أمن إسرائيل

#

"سليم عزوز": هذا لم يحدث في عهد عبدالناصر

الجيش الامريكي

هواتف هواوي

أصدر الجيش الأمريكي قرارا بمنع المجندين والعاملين به من شراء هواتف "هواوي" و "زد تي إن" الصينيتين ، مؤكدًا أنهما يمثلان تهديدًا أمنيا.

وتبدي الوزارة تشددا حيال الأجهزة الإلكترونية المستخدمة للتطفل على العسكريين أو تعقب حركتهم.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجور ديف ايستبرن الجمعة، إن "أجهزة هواوي وزد تي إي قد تمثل تهديدا غير مقبول لعناصر (الجيش) والمعلومات والمهمات".

وأضاف أنه بناء على هذه المعلومات "ليس من الحكمة مواصلة بيعها" في متاجر البيع التابعة للجيش في قواعده في مختلف أنحاء العالم.

وقال إيستبرن إن القرار صدر في 25 نيسان/ إبريل بسحب أجهزة هواوي من البيع، وكذلك هواتف زد تي إي والأجهزة المتصلة بها دون أن يحدد موعدا لذلك.

ولم يشر إلى الجوانب الفنية المتصلة بالتهديد، لكن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن البنتاغون يخشى من تعقب الحكومة الصينية للجنود باستخدام هذه الأجهزة.

وقال المتحدث باسم شركة هواوي، إن أجهزة الشركة توفر أعلى معايير الأمن والخصوصية والهندسة البرمجية في كل بلد تستخدم فيه بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وأضاف: "نبقى ملتزمين الانفتاح والشفافية في كل ما نفعله، ونريد أن نكون واضحين بأنه لم يسبق أن طلبت منا أي حكومة أن نساوم على أمن أو سلامة أي من شبكاتنا أو أجهزتنا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في كانون الثاني/يناير، أنها تراجع سياستها بشأن تطبيقات اللياقة والأجهزة التي تتيح تتبع من يمارسون رياضة المشي أو الجري بعد أن نشرت شركة "سترافا" خارطة تعرض نشاط مستخدميها.

وشكل الأمر خطورة في العراق وسوريا خصوصا، حيث أمكن تتبع أنشطة مستخدمين في مناطق بعيدة توجد فيها قواعد عسكرية وطرق الجري أو المشي.

وفي شباط/ فبراير، قال دان كوتس مدير الاستخبارات الوطنية وغيره من المسؤولين الاستخباراتيين، إن على الأمريكيين الامتناع عن شراء أجهزة الشركتين الصينيتين.

وقال كوتس للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إن هيئات "التجسس الإلكتروني والهجمات الإلكترونية الصينية ستواصل دعم أولويات الصين في مجال الأمن القومي والاقتصاد".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حواديت يوسف ندا ومؤشراتها

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأخ المتوفى في المنام قوة ونصرة
» نجلة فنان شهير تعيش على الأرصفة بسبب ميولها الجنسية
» التحرش يوقف جائزة نوبل 2018
» نقل السفارة لتل أبيب خطأ يجب تصحيحه
» هذه مكافآت "الدراويش" للاعبيه للفوز بكأس مصر
» بالفيديو.. معتز الدمرداش: هذا سبب قبولى التمثيل
» هنيدى يمازح حنان ترك بـ"جاءنا البيان التالي"
» قصة 35 قناة مصرية تبث محتويات مخلة من سلوفينيا
» قرار من الجيش الأمركي بمنع شراء هواتف "هواوي"
» ليبرمان يهاجم النبي موسى: أخطأ حين أتى بنا الشرق الأوسط
» معاقبة سفاح أمريكي بقتله وصنع حذاء من جلده

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك