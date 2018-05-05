» قرار من الجيش الأمركي بمنع شراء هواتف "هواوي"

05 مايو 2018 - 08:51 ص

أصدر الجيش الأمريكي قرارا بمنع المجندين والعاملين به من شراء هواتف "هواوي" و "زد تي إن" الصينيتين ، مؤكدًا أنهما يمثلان تهديدًا أمنيا.



وتبدي الوزارة تشددا حيال الأجهزة الإلكترونية المستخدمة للتطفل على العسكريين أو تعقب حركتهم.



وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجور ديف ايستبرن الجمعة، إن "أجهزة هواوي وزد تي إي قد تمثل تهديدا غير مقبول لعناصر (الجيش) والمعلومات والمهمات".



وأضاف أنه بناء على هذه المعلومات "ليس من الحكمة مواصلة بيعها" في متاجر البيع التابعة للجيش في قواعده في مختلف أنحاء العالم.



وقال إيستبرن إن القرار صدر في 25 نيسان/ إبريل بسحب أجهزة هواوي من البيع، وكذلك هواتف زد تي إي والأجهزة المتصلة بها دون أن يحدد موعدا لذلك.



ولم يشر إلى الجوانب الفنية المتصلة بالتهديد، لكن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن البنتاغون يخشى من تعقب الحكومة الصينية للجنود باستخدام هذه الأجهزة.



وقال المتحدث باسم شركة هواوي، إن أجهزة الشركة توفر أعلى معايير الأمن والخصوصية والهندسة البرمجية في كل بلد تستخدم فيه بما في ذلك في الولايات المتحدة.



وأضاف: "نبقى ملتزمين الانفتاح والشفافية في كل ما نفعله، ونريد أن نكون واضحين بأنه لم يسبق أن طلبت منا أي حكومة أن نساوم على أمن أو سلامة أي من شبكاتنا أو أجهزتنا".



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في كانون الثاني/يناير، أنها تراجع سياستها بشأن تطبيقات اللياقة والأجهزة التي تتيح تتبع من يمارسون رياضة المشي أو الجري بعد أن نشرت شركة "سترافا" خارطة تعرض نشاط مستخدميها.



وشكل الأمر خطورة في العراق وسوريا خصوصا، حيث أمكن تتبع أنشطة مستخدمين في مناطق بعيدة توجد فيها قواعد عسكرية وطرق الجري أو المشي.



وفي شباط/ فبراير، قال دان كوتس مدير الاستخبارات الوطنية وغيره من المسؤولين الاستخباراتيين، إن على الأمريكيين الامتناع عن شراء أجهزة الشركتين الصينيتين.



وقال كوتس للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إن هيئات "التجسس الإلكتروني والهجمات الإلكترونية الصينية ستواصل دعم أولويات الصين في مجال الأمن القومي والاقتصاد".

