سعر العملات العربية والأجنبية

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 مايو.

وسجل الدولار الأمريكى 17.6162 جنيه للشراء، و17.7162 جنيه للبيع فى البنوك.

وبلغ سعر اليورو 21.2715 جنيه للشراء، 21.4011 جنيه للبيع. كما سجل الجنيه الإسترلينى 24.1940 جنيه للشراء، 24.3385 جنيه للبيع. و100 ين يابانى 16.1662 جنيه للشراء،

وسجل الريال السعودي نحو 4.6953 جنيهات للشراء 4.7221 جنيه للبيع، بتراجع قرش عن أسعار أمس، بينما سجل الدينار الكويتي نحو 58.4122 جنيه للشراء 58.7849 جنيه للبيع بتراجع 26 قرشا.

بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.8048 جنيهات للشراء و4.8330 جنيه للبيع، بينما سجل الريـال القطري نحو 4.8412 جنيه للشراء و4.8801 جنيه للبيع.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.


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