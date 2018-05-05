معلومات جديدة عن قاتلى " البطش "

05 مايو 2018 - 09:20 ص

كشف مصدر أمنى ماليزى، اليوم السبت، أن الرجلين المشتبه فيهما باغتيال المحاضر الفلسطينى الدكتور فادى محمد البطش، فى العاصمة الماليزية كوالالمبور، استخدما جوازات سفر مزيفة من جمهوريتى صربيا والجبل الأسود "مونتينيغرو" لدخول بلاده.

وقال المصدر، فى تصريح لوكالة أنباء برناما الماليزية، إنه بعد اغتيال الأكاديمى المرتبط بحركة حماس فى 21 إبريل الماضي، فرّ القاتلان المزعومان إلى تايلاند مستخدمين طرقًا غير قانونية فى الحدود الماليزية التايلاندية.

وأضاف أن الشرطة الماليزية، سعت إلى تعاون الشرطة الملكية التايلاندية فى القبض على القاتلين الاثنين حيث سافر أحد كبار ضباط الشرطة الماليزية إلى بانكوك مؤخراً للقاء ضباط الشرطة التايلاندية.

وحول ما إذا كان القاتلان مرتبطين بأجهزة المخابرات الإسرائيلية كما يتكهن به كثيرون، بما فى ذلك أسرة القتيل، قال المصدر: إن الرجلين اتسما بالحرفية فى أداء جريمتهما دون المزيد من التفاصيل.