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هنيدى يمازح حنان ترك بـ"جاءنا البيان التالي"

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نادر

محمد هنيدي

حنان ترك

عفت

هنأ الفنان محمد هنيدي زميلته الفنانة حنان ترك، بمناسبة ليلة النصف من شعبان حيث قام بنشر أحدث صورها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال "هنيدي" في تغريدة له علي الصورة: "كل يوم بتحلوي يا عفت.. كل سنة وأنت طيبة وبخير وربنا يجعله بركه عليكي"، فردت عليه قائلة: "وعليك يا أحلى نادر كل سنة وأنت طيب يا أبو أحمد يا جميل".

و"عفت" هي اسم الشخصية التي جسدتها حنان ترك في الفيلم الكوميدي "جاءنا البيان التالي"، قبل التزامها بالحجاب، وجسد فيه هنيدي شخصية المذيع "نادر".

ونال تبادل التعليقات بين الفنان المصري وزميلته، إعجاب النشطاء وانهالت التعليقات عليهما مطالبين بجزء جديد للعمل.


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