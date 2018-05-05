هكذا رد ضابط الأمن الوطني علي عائلة الزمر

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طارق الزمر

تقديم الكفن

ليمان طرة

ضابط أمن الدولة

الأأمن الوطني

كشف الدكتور طارق الزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية عن واقعة  غريبة قامت بها  عائلته أمام ليمان طره أثناء فترة محبسه في عام 2005 ، في عهد مبارك.

وأضاف الزمر علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه  في مثل هذا اليوم عام 2005 فاجأت أسرتي ضباط سجن ليمان طرة بطلب تسليم كفني الذي أرغب أن أكفن به وذلك بعد أن مضت عدة سنوات على تاريخ وجوب الإفراج عني ، في ظل تعنت النظام وتحايله على تنفيذ أحكام القضاء الذي كان يتميز بها نظام مبارك.

وأوضح في حديثه : الحقيقة أني لم أكن أتوقع أن يتم الإفراج عني مهما تضاعفت الأحكام القضائية القاضية بالإفراج ، ومن هنا كانت فكرة الكفن الذي يعافيني من كفن الحكومة التي كنت متيقنا أنه من نتاج ظلمها لشعبنا ومن قوت الغلابة والمقهورين.

وأشار الزمر إلي أن ضباط السجون لم يدركوا  المغزي من الرسالة إلى أن وصلت ضابط أمن الدولة بالسجن- الأمن الوطني حاليا-  فانتفض غاضبا وهو يصيح إنها تورتة عيد ميلاد الرئيس.

واختتم حديثه أن رياح ثورة يناير اقتلعت الظلم وأنصفت المظلومين الذين لم يكونوا ينتظروا إنصافا من نظام مبارك ، الذي  أهان كل شيء حتى القضاء ، فليسترح كل مظلوم ، وليطمئن كل مقهور فعين الله لا تنام ، بحسب قوله.

يذكر أن عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك حرصت أمس على الاحتفال بعيد ميلاده الـ90 بمقر إقامته بمصر الجديدة.

ونشر عمر علاء، حفيد الرئيس الأسبق، ولاعب ناشئي النادي الأهلي، صورة تجمعه مع جده ووالده ، أثناء الاحتفال التسعيني لمبارك.


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