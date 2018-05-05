» هذه مكافآت "الدراويش" للاعبيه للفوز بكأس مصر

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أعلن نادي الاسماعيلي عن منحة للاعبيه قدرها 100 ألف جنيه ورحلة عمرة في حالة الفوز بكأس مصر، وجاءت هذه المنحة من مجلس إدارة الإسماعيلي على سبيل التحفيز لحصد البطولة الثالثة في تاريخ النادي.

في سياق آخر، يجهز مسئولو نادي الإسماعيلى 10 أتوبيسات لنقل الجماهير الصفراء من الإسماعيلية إلى إستاد برج العرب بالإسكندرية يوم الاثنين المقبل لحضور مباراة الدراويش أمام الزمالك في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ووافق الأمن على حضور 2000 مشجع من الإسماعيلى ومثلهم من الزمالك فى نصف نهائي الكأس.

ومن المقرر، أن يخوض الدراويش مباراة مهمة يوم 11 مايو أمام المصري اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 24 للدوري ولضيق الفارق الزمني بين موعد المباراتين فلن يعود الإسماعيلى من الإسكندرية إلا بعد نهاية لقاء المصري يوم 11 مايو.


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