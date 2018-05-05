مفاجأة عن مسئول إخوانى تسبب فى أزمة بـ"الرئاسية"

05 مايو 2018 - 09:36 ص

أكد اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن المسئول عن لوحة تحكم الشركة الناقلة للكهرباء بمحافظة البحيرة إخواني.

وقال "المقرحي"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن" المذاع عبر فضائية "ال تي سي "، إن هذا المسئول يقوم بقطع الكهرباء في الأحداث المهمة، مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت ستزيد إذا لم تنقطع الكهرباء في اليوم الأخير.

وطالب بتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان، لافتًا إلى أنه سلم جهاز الأمن الوطني أسماء العناصر الإخوانية المتواجدة بمؤسسات الدولة.

وقدم مساعد وزير الداخلية الأسبق، بلاغًا على الهواء للرقابة الإدارية، قائلاً: "بعض الأفراد في شركات الكهرباء والمياه تتقاضى أكثر من الحد المسموح به للرواتب".