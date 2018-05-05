  • السبت 05 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:51 ص
بحث متقدم
عصام سلطان يصرخ داخل قفص الاتهام

قاضى فض رابعة يحبس عصام سلطان سنة ويتراجع

الشيخ كشك

لافتات وهمية للشيخ كشك تلغي حفلا موسيقيا

بالصور.. احتفال المنتخب بالفوز علي الكونغو

لاعب روسى يحذر من كارثة في المنتخب بشأن "صلاح"

محرم إينجة

معلومات لا تعرفها عن منافس "أردوغان" على رئاسة تركيا

البدري

كابتن الزمالك يسب حسام البدرى

قناة الشرق

مذيع الشرق : قريبًا سأكشف لكم هذه الصدمة

انتخابات الرئاسة

مفاجأة عن مسئول إخوانى تسبب فى أزمة بـ"الرئاسية"

طارق الزمر

هكذا رد ضابط الأمن الوطني علي عائلة الزمر

العالم الفلسطيني فادي البطش

معلومات جديدة عن قاتلى " البطش "

تراجع الدولار

سعر العملات العربية والأجنبية

المقرحي يكشف..

مفاجأة عن مسئول إخوانى تسبب فى أزمة بـ"الرئاسية"

آخر الأخبار

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وفاة الفنانة "جمالات شيحة" عن عمر يناهز 85 عامًا

#

ماكرون يصف زوجة رئيس وزراء استراليا بلفظ جنسي

#

مقتل 9 أشخاص في هجوم مسلح على كنيسة بأفريقيا الوسطى

#

أمين يكشف حقيقة فرض غرامات مالية على الممتنعين عن التصويت

أكد  اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن المسئول عن لوحة تحكم الشركة الناقلة للكهرباء بمحافظة البحيرة إخواني.

وقال "المقرحي"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن" المذاع عبر فضائية "ال تي سي "، إن هذا المسئول يقوم بقطع الكهرباء في الأحداث المهمة، مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت ستزيد إذا لم تنقطع الكهرباء في اليوم الأخير.

 وطالب بتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان، لافتًا إلى أنه سلم جهاز الأمن الوطني أسماء العناصر الإخوانية المتواجدة بمؤسسات الدولة.

 وقدم مساعد وزير الداخلية الأسبق، بلاغًا على الهواء للرقابة الإدارية، قائلاً: "بعض الأفراد في شركات الكهرباء والمياه تتقاضى أكثر من الحد المسموح به للرواتب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حواديت يوسف ندا ومؤشراتها

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأخ المتوفى في المنام قوة ونصرة
» نجلة فنان شهير تعيش على الأرصفة بسبب ميولها الجنسية
» التحرش يوقف جائزة نوبل 2018
» نقل السفارة لتل أبيب خطأ يجب تصحيحه
» هذه مكافآت "الدراويش" للاعبيه للفوز بكأس مصر
» بالفيديو.. معتز الدمرداش: هذا سبب قبولى التمثيل
» هنيدى يمازح حنان ترك بـ"جاءنا البيان التالي"
» قصة 35 قناة مصرية تبث محتويات مخلة من سلوفينيا
» قرار من الجيش الأمركي بمنع شراء هواتف "هواوي"
» ليبرمان يهاجم النبي موسى: أخطأ حين أتى بنا الشرق الأوسط
» معاقبة سفاح أمريكي بقتله وصنع حذاء من جلده

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك