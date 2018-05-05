انكسار الموجة الحارة اليوم والعظمى تسجل 31 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت 5 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، فيما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على مناطق من شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف  المتر، والرياح سطحية جنوبية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر  إلى مترين، والرياح سطحية شمالية غربية.

فيما يأتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى   العظمى

القاهرة 21 31

وسط الدلتا 21 30

الإسكندرية 19 25

بلطيم 20 25

مطروح 18 25

السلوم 16 26

سيوة 17 31

بورسعيد 20 25

دمياط 20 25

العريش 20 27

رفح 19 26

الإسماعيلية 21 32

السويس 22 30

رأس سدر 23 31

نخل 19 32

نويبع 25 33

طابا 25 32

كاترين 14 28

الطور 25 33

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 28 34

مرسى علم 24 33

الفيوم 21 32

بنى سويف 22 32

المنيا 23 34

أسيوط 25 38

سوهاج 25 40

قنا 27 43

الأقصر 26 45

أسوان 29 45

أبوسمبل 25 44

الوادي الجديد 23 43

شلاتين 25 34

أبو رماد 24 33

رأس حدربة 25 33

حلايب 26 31


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