  • السبت 05 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:50 ص
بحث متقدم
عصام سلطان يصرخ داخل قفص الاتهام

قاضى فض رابعة يحبس عصام سلطان سنة ويتراجع

الشيخ كشك

لافتات وهمية للشيخ كشك تلغي حفلا موسيقيا

بالصور.. احتفال المنتخب بالفوز علي الكونغو

لاعب روسى يحذر من كارثة في المنتخب بشأن "صلاح"

محرم إينجة

معلومات لا تعرفها عن منافس "أردوغان" على رئاسة تركيا

البدري

كابتن الزمالك يسب حسام البدرى

قناة الشرق

مذيع الشرق : قريبًا سأكشف لكم هذه الصدمة

انتخابات الرئاسة

مفاجأة عن مسئول إخوانى تسبب فى أزمة بـ"الرئاسية"

طارق الزمر

هكذا رد ضابط الأمن الوطني علي عائلة الزمر

العالم الفلسطيني فادي البطش

معلومات جديدة عن قاتلى " البطش "

تراجع الدولار

سعر العملات العربية والأجنبية

عبدالسميع تكشف ..

بالفيديو.. معلومة مهمة عن وسائل منع الحمل للرجال

آخر الأخبار

أحلام عبدالسميع، متخصصة في شئون الأسرة
أحلام عبدالسميع، متخصصة في شئون الأسرة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

هاتف محمول يصيب 30 شخصًا بجروح في لندن

#

امنع شيب شعرك بهذه الوصفات البسيطة

#

تفاصيل أكثر الوثائق سرية بتاريخ إسرائيل وعلاقتها بـ"مصر"

#

رقم صادم لعدد السجناء في أمريكا

العاصمة

وسائل منع الحمل

محمد موسي

وصفت أحلام عبدالسميع، متخصصة في شئون الأسرة، استخدام الرجل وسائل منع الحمل بالغش. وقالت "عبدالسميع"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"،  مع الإعلامي محمد موسى، إن الرجل قد يستخدمها لإقامة علاقات غير شرعية، ليضمن عدم إنجابه .

و تابعت  بأن الزواج عبارة عن شركة، ويجب أن يكون الطرفان بمنتهى الصراحة مع بعضهما، فإذا كان الرجل يستخدم وسائل منع الحمل بهدف عدم الإنجاب فعليه أن يخبر زوجته.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حواديت يوسف ندا ومؤشراتها

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأخ المتوفى في المنام قوة ونصرة
» نجلة فنان شهير تعيش على الأرصفة بسبب ميولها الجنسية
» التحرش يوقف جائزة نوبل 2018
» نقل السفارة لتل أبيب خطأ يجب تصحيحه
» هذه مكافآت "الدراويش" للاعبيه للفوز بكأس مصر
» بالفيديو.. معتز الدمرداش: هذا سبب قبولى التمثيل
» هنيدى يمازح حنان ترك بـ"جاءنا البيان التالي"
» قصة 35 قناة مصرية تبث محتويات مخلة من سلوفينيا
» قرار من الجيش الأمركي بمنع شراء هواتف "هواوي"
» ليبرمان يهاجم النبي موسى: أخطأ حين أتى بنا الشرق الأوسط
» معاقبة سفاح أمريكي بقتله وصنع حذاء من جلده

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك