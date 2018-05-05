بالفيديو.. معلومة مهمة عن وسائل منع الحمل للرجال

05 مايو 2018 - 09:57 ص

وصفت أحلام عبدالسميع، متخصصة في شئون الأسرة، استخدام الرجل وسائل منع الحمل بالغش. وقالت "عبدالسميع"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، مع الإعلامي محمد موسى، إن الرجل قد يستخدمها لإقامة علاقات غير شرعية، ليضمن عدم إنجابه .

و تابعت بأن الزواج عبارة عن شركة، ويجب أن يكون الطرفان بمنتهى الصراحة مع بعضهما، فإذا كان الرجل يستخدم وسائل منع الحمل بهدف عدم الإنجاب فعليه أن يخبر زوجته.

شاهد الفيديو..