لاعب روسى يحذر من كارثة في المنتخب بشأن "صلاح"

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روسيا

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محمد صلاح

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ليفربول

حذر اللاعب ألكسندر موستوفوى نجم سبارتاك موسكو والمنتخب الروسى سابقًا، من كارثة في المنتخب الوطني بشأن أداء اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي خلال مباريات مونديال روسيا المرتقب، لافتًا إلى أنه سيختلف تمامًا عما يقدمه حاليًا مع ناديه في الوقت الحالي.

وأوضح "سبارتاك"، فى تصريحات لصحيفة أكسبريس الروسية، أن المنتخب المصرى ليس بقوة ليفربول، فعندما يشارك صلاح بجانب فيرمينيو ومانى يكون الأمر أكثر أريحية للدولى المصرى، بينما الفراعنة لا أظنه يتمتع بنفس السرعات التى يتميز بها لاعبى ليفربول، فعندما تابعت مباريات المصريين لم أجد صلاح الذى نعرفه فى أوروبا.

أضاف ألكسندر موستوفوى، أن المنتخب الروسى بمقدوره إيقاف خطورة محمد صلاح فى هذه الحالة: "غلق كافة المساحات أمام اللاعب وعدم منحه الفرصة لاستلام الكرة بالإضافة إلى وضعه تحت حراسة مشددة".

وحذر اللاعب من اقدام المنتخب الروسى على اللعب أمام المصريين، فى ثانى جولات كأس العالم بمثل الطريقة التى خاض بها المباراة الودية الأخيرة أمام البرازيل، وانتهت بالخسارة بثلاثية نظيفة، مشددًا على أن هذا سيكون كارثيًا ولن يكون بمقدورنا الدفاع عن أنفسنا.

ويستعد المنتخب الوطنى، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين، حيث أوقعت القرعة التي أقيمت بالعاصمة موسكو المنتخب ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم البلد المنظم، بالإضافة الى أوروجواي بطل العالم نسختين سابقتين، والسعودية ممثل الكرة الأسيوية، ومن المقرر أن يستهل الفراعنة مشواره في البطولة بمباراة أوروجواى يوم 15 يونيو المقبل في ثانى مباريات وأيام البطولة.

ويلتقى المنتخب الوطني نظيره الكويتي يوم 25 مايو، قبل أن تتوجه البعثة إلى الأول من يونيو أمام كولومبيا فى إيطاليا، قبل أن يواجه بلجيكا فى ختام الاستعدادات يوم 6 يونيو.


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