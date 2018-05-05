بالفيديو.. الأوقاف تكشف حقيقة غلق الكتاتيب

05 مايو 2018 - 10:05 ص

رد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، علي ما تردد حول توجه الوزارة لإغلاق الكتاتيب.

وقال "جابر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، مع الإعلامي محمد موسى، هناك شائعات تطارد الناجحين في وزارة الأوقاف، لما شهدته الوزارة من طفرة على مدار الـ 5 سنوات الماضية وغلق الكتاتيب شائعة مغرضة .

و تابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأنه تم افتتاح 2238 مكتب تحفيظ خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنهم يستهدفون إنشاء 3 آلاف مكتب تحفيظ جديد بالتعاون مع وزارة التضامن.

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