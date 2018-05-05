مذيع الشرق : قريبًا سأكشف لكم هذه الصدمة

05 مايو 2018 - 10:10 ص

كشف حسام الغمري الإعلامي السابق بقناة الشرق التي تبث من تركيا عن صدمة جديدة في الأزمة التي تعيشها القناة حاليا.

وأضاف علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنني كنت أستبعد أن يكون هناك ذراع يعمل لصالح الجهات الأمنية في أزمة قناة الشرق الأخيرة ، ولكني أصبحت اليوم على قناعة تامة بأن أحد الأطراف كان له دور كبير في الأزمة التي اجتاحت القناة ، والتي لم تحلّ إلي الآن.

وأشار إلي أن هذا الشخص دشن صفحات تسيء للإدارة وأخرى تسيء للعاملين بهدف ضرب صفوف العاملين بالقناة ، بحسب قوله

وتعهد الغمري بكشف اسمه قريبا مهما كانت صدمة المفاجأة ، وذلك بعد أن اكتشفنا ، الصفحات التي تم تدشينها ، كلها كانت في النهاية تنسب لشخص واحد ، وتوجد دلائل كثيرة تشير إلى علاقته بالجهات الأمنية وأن القناة كانت مخترقة أمنيا ، بحسب وصفه.

مفاجأة الغمري صدمت الكثير من متابعيه ، حيث علق الصحفي سليمان الحكيم قائلا : أخي حسام ..التجهيل يضع الجميع في دائرة الشك اذا قلت ما تخفش واذا خفت ما تقولش ...لقد اطلقت الرصاصة وعليك الان ان تحدد هدفها والا ستصيب الجميع في مقتل.

بينما علق حساب د. سحر يعني ايمن نور كان عامل صفحة يشتم فيها نفسه ويستبيح عرضه ، حيث رد الغمري قائلا : " لا طرف آخر".

يذكر أن أزمة قناة الشرق تفجرت بقرار مفاجيء بوقف العملين بها بدون ، ما دفعهم إلي الاعتصام داخل القناة ، وتطورت الأحداث باستدعاء رجال الأمن لطردهم ، وما زالت أزمة العاملين بها قائمة إلي الآن دون الكشف عن السبب الحقيقي للأزمة التي يعيشها معسكر مرسي باسطنبول.