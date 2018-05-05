قبل شهر رمضان.. ضبط 34 طن أغذية فاسدة

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أكدت وزارة الصحة، ضبط 34 طنًا و889 كيلو جرامًا أغذية متنوعة، و9180 لتر مياه وعصائر للتغير فى خواصها الطبيعية، كما تم إعدام 2 طن و 922 كجم أغذية متنوعة فاسدة، بجانب ضبط 739 لتر مياه وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بجميع محافظات الجمهورية خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي أنه تم المرور على 1176 منشأة غذائية، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، سواء بالمنشأة أو العاملين بها، مشيراً إلى سحب 2158 عينة وارسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها، لافتًا إلى أنه تم تحرير 823 محضر حيال تلك المخالفات، وإرسالها للنيابة المختصة التى تباشر التحقيقات، مشيراً إلى أنه تم التوصية بإيقاف 126 منشأة غذائية.  

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الحملات الرقابية مستمرة على جميع المنشآت الغذائية والأسواق وسلاسل السوبر ماركت، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مشددةً أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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