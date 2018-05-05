» نجلة فنان شهير تعيش على الأرصفة بسبب ميولها الجنسية

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القبض على نجل "جاكي شان" بتهمة حيازة مخدرات

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جاكي شان

إيلين إنج

الميول الجنسي

طردت ملكة جمال آسيا إيلين إنج زوجة الفنان العالمي جاكي شان، نجلتها من المنزل بسبب ميولها الجنسية، وجعلتها تعيش بلا مأو وتنام على الأرصفة والجسور.

ونشرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، ، قول إيتا إنغ 18 عامًا، إن والدتها إيلين إنغ ملكة جمال آسيا السابقة طردتها من منزلها بسبب سلوكياتها غير اللائقة.

ولم تكتف، إيتا بالتصريحات بل بثت مقطعًا مصورًا، مدته 43 ثانية، بجانب صديقتها، ونشرته عبر موقع يوتيوب، تطلب فيه من أصدقائها المساعدة ، بقولها: "نعيش بلا مأو لمدة شهر حاليًا بسبب والدي المناهضين للمثلية الجنسية. ننام تقريبًا تحت جسر".  وأكملت استنجدنا بالشرطة، ذهبنا لمستشفيات وبنوك طعام ومنظمات حقوقية، جميهم لا يكترثون لنا.

وأضافت لا نعرف ماذا نفعل في هذه المرحلة، نريد فقط أن يعرف الناس ماذا يحدث لنا، لأنه من السخيف عدم مساعدتنا.

 بينما قالت صديقتها أوتمن وهي ناشطة كندية مشهورة على مواقع التواصل: "يجب أن ننفصل كي نتمكن من دخول أي مبنى حكومي.

لكن والدتها وصفت الفيديو بأنه وسيلة طفولية تظهر تسولها ورغبتها في الاعتماد المادي الكامل على الآخرين.

وقالت والدتها، إن ابنتها إيتا هدفت من خلال الفيديو إلى تشويه سمعة أبيها. وفي المقابل التزم النجم العالمي جاكي شان الصمت أمام فيديو ابنته وتعليق الأم عليه.

وكانت إيتا، كشفت عن علاقتها بصديقتها أوتمن، عبر موقع إنستجرام.


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