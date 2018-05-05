كابتن الزمالك يسب حسام البدرى

05 مايو 2018 - 10:33 ص

هاجم لاعب نادي الزمالك السابق رضا عبد العال، والمثير للجدل دائمًا خلال تصريحاته وآرائه، المدير الفني لنادي الأهلي حسام البدري، بسبب تعادله مع نادي الترجي التونسي بالأمس، قائلًا"أنت كبير الهجاصين".

وأضاف في تدوينه له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" بقولة، "حسام البدري يستحق لقب كبير الهجاصين بقاله ثلاثة ماتشات بيلعب بأربعة طرف تحت المهاجم ومتبع طريقه وسع وصلي علي النبي".

وتابع :"أبو ده كوره يا جدعان لازم يبقي في صانع ألعاب يلعب الناس دي مش بتلعب العفي بعفيته".

يذكر أن النادي الأهلي، كان قد بدأ بالأمس أول مبارياته بدور الـ 16 من البطولة الإفريقية، مع فريق الترجي التونسي، والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي، وسط سيطرة أهلاوية خاصة في الشوط الثاني، في ملعب برج العرب بالإسكندرية.