مؤلف عالمي ينسحب من مهرجان سيدني بسبب اعتداء جنسي

05 مايو 2018 - 10:39 ص

أعلن المؤلف البارز جونو دياز، الحائز على العديد من الجوائز، انسحابه من مهرجان سيدنى للكتاب وسط اتهام بارتكاب سلوك غير لائق وعدواني تجاه النساء، حسبما قال منظمو المهرجان اليوم السبت.

واعترف كاتب العديد من الروايات الناجحة، بما في ذلك الرواية الفائزة بجائزة بوليتزر لعام 2008 "حياة أوسكار واو الرائعة"، في مقال نشر مؤخرًا بصحيفة نيويورك أنه عانى من اعتداء جنسي وألحق الأذى بالنساء.

وكان دياز، يتحدث في حدث في وقت متأخر يوم الجمعة عندما سألته المؤلفة وزميلته في المهرجان زينزي كليمونز عن المقال واتهمته بارتكاب سلوك مسيء وغير لائق.

وقدمت كليمونس، المزيد من التفاصيل في وقت لاحق على تويتر، قائلة إنها طلبت من دياز التحدث في ورشة عمل جامعية بينما كانت طالبة دراسات عليا.

وكتبت كليمنز على تويتر "كنت شابة (26 عامًا) واسعة العينين غير معروفة، واستخدم هذا كفرصة لدفعي إلى ركن وقبّلني بالقوة. ولكن هل أنا الوحيدة التي فعل معها هذا، أنا أرفض أن أظل صامتة بعد الآن".

وكتبت كليمونس، في تغريدية متأخرة "لقد أخبرت عدد من الأشخاص بهذه القصة في ذلك الوقت.. لديّ رسائل بريد إلكتروني أرسلها لي بعد ذلك".

وقال منظمو المهرجان في بيان "بالنسبة للكثيرين في مناصب السلطة، لقد حان الوقت للالتفات إلى عواقب سلوكهم في الماضي".