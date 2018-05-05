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قطار يمزق جسد شاب أثناء عبور مزلقان

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حوادث القطارات
حوادث القطارات

أحمد الشربينى

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امن بنى سويف

مصرع شاب

قطار يمزق جسد شاب

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، تحت عجلات القطار، اليوم السبت، عند مزلقان مديرية الأمن "البحرى" بمدينة بنى سويف.

وردت معلومات للواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، يفيد بمصرع شاب ويدعى"عبد الناصر.ن" 25 سنة، ومقيم بالجزيرة المرتفعة بمدينة بنى سويف تحت عجلات القطار عند مزلقان مديرية الأمن "البحرى" ونقله لمشرحة مستشفى بنى سويف العام جثة هامدة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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