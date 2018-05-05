اعترافات صادمة لقاتلة حفيدها خنقًا أثناء النوم

05 مايو 2018 - 10:56 ص

أدلت المتهمة بقتل حفيدها باعترافات تفصيلية أمام أورقة المحققين نيابة شرق القاهرة.

وكشفت التحقيقات، أن المسنة تعانى من مرض نفسى وهلاوس وقررت عرضها على مستشفى الأمراض العقلية لبيان سلامة قواها العقلية من عدمه.

وبينت مناظرة النيابة لجثة الطفل المجنى عليه "3 سنوات" عن قتله خنقًا بعد كسر في الرقبة مما منع وصول الأكسجين إلى الرئتين.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة نعمت.ا.م"62 سنة"، تعانى أمراضًا نفسية ويوم الواقعة استيقظت فجرًا وتخيلت أن المجنى عليه ووالدته يطاردانها محاولين قتلها، فأمسكت بالطفل، ثم خنقته بيدها، ولم تتركه حتى فارق الحياة، وفى صباح اليوم التالى، اعترفت لوالدة المجنى عليه بارتكاب الواقعة، قائلة: "اتعشيت بيه قبل ما يتغدى بيا".

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.