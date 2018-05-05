قرار جديد لوزير الدفاع بشأن سيناء

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أصدر الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القرار رقم 66 لسنة 2018 والذي ينص على تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء.

واستبدل نص المادة الثانية، من القرار رقم 203 لسنة 2012، بنص جديد هو "يسمح بالتملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين حاملى الجنسية المصرية، وحدها دون غيرها من الجنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وذلك بهدف القيام ببعض المشروعات الموضحة بالقرار الجديد".

تم نشر القرار في الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، لافتة إلى أن هذ القرار جاء تعديلاً لبعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم 203 لسنة 2012.


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