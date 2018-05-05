  • السبت 05 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:48 ص
بحث متقدم
عصام سلطان يصرخ داخل قفص الاتهام

قاضى فض رابعة يحبس عصام سلطان سنة ويتراجع

الشيخ كشك

لافتات وهمية للشيخ كشك تلغي حفلا موسيقيا

بالصور.. احتفال المنتخب بالفوز علي الكونغو

لاعب روسى يحذر من كارثة في المنتخب بشأن "صلاح"

محرم إينجة

معلومات لا تعرفها عن منافس "أردوغان" على رئاسة تركيا

البدري

كابتن الزمالك يسب حسام البدرى

قناة الشرق

مذيع الشرق : قريبًا سأكشف لكم هذه الصدمة

انتخابات الرئاسة

مفاجأة عن مسئول إخوانى تسبب فى أزمة بـ"الرئاسية"

طارق الزمر

هكذا رد ضابط الأمن الوطني علي عائلة الزمر

العالم الفلسطيني فادي البطش

معلومات جديدة عن قاتلى " البطش "

تراجع الدولار

سعر العملات العربية والأجنبية

يرويها قيادي إخواني..

لافتات وهمية للشيخ كشك تلغي حفلا موسيقيا

الحياة السياسية

الشيخ كشك
الشيخ كشك

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مذيع الجزيرة يصدم الإسلاميين بهذا الأمر؟

#

الصياد يواجه مشاري برد صادم

#

وزير الأوقاف الجزائري يهاجم "المداخلة" بضراوة

#

الإخوان المسلمين تؤبن مراقبها العام الأسبق

كلية الأداب

جامعة المنيا

الشيخ كشك

محيي الدين عيسي

حفل موسيق

كشف المهندس والقيادي الإخواني السابق محيي الدين عيسي عن إحدي الطرائف التي قامت بها الجماعة الإسلامية بالمنيا في مواجهة الاحتياطات الأمنية لتأمين حفل موسيقي بجامعة المنيا في سبعينات القرن الماضي.

وأضاف عيسي في ذكرياته عن الجماعة الإسلامية والإخوان ، والتي يرويها في سلسلة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  : "أنه من طرائف أننا علمنا أنه سيتم إقامة حفل غنائى بكلية الآداب ، لافتا إلي أن هذه كانت جريمة لا تغتفر فكيف تتم حفل فى وجود الجماعة الإسلامية وفكرنا فى كيفية منعها ، حيث تعددت الأراء وكانت كلها تدعو إلى إلغائها بالقوة".

وأوضح أنني قمت فكرة علي غير العادة ، وهي أن الحفل سيقام على مسرح كلية الآداب ، فماذا لو دعونا شيخ مشهور فى نفس الموعد والمكان

واقترحت عليهم أن ندعو الشيخ عبد الحميد كشك وكان معلوم مسبقا بصعوبة حضوره؟

واستطرد عيسي في حديثه  : فقلت لهم دعونا نحاول وامتلأت المنيا بإعلانات حضور الشيخ إلى المحافظة ، وهاج الناس وماجوا ، حيث ذهبت إلى الشيخ كشك فى مسجده ، وقدمت له الدعوة وشكرنى بأدب واعتذر.

ومضي في روايته قائلا : فسالته ماالسبب ؟

فقال :  أمور لا نقولها وظروف لا نحكيها.

فسالته : هل الأمن يمنعكم فتبسم ضاحكا!

وأوضح عيسي أنني عدت إلى المنيا ونحن فى "حيص بيص" ،  ماذا نفعل والناس أتت من كل حدب وصوب ، وافترشوا الطرقات قبل المحاضرة بيوم كامل.

فقلت لإخوانى :  لقد منع الأمن الشيخ ولكنه لم يفصح ، فماذا لو نسبنا الأمر الى مجهول.

وأشار إلي أننا كنا وقتها قد  كتبنا لافتات بخط كبير بعنوان " منع الشيخ بضم الميم " ، وما أن رأت الجموع هذه الكلمة ، إلا واشتعلت المنيا وخرجت الجموع تهتف ضد الأمن والداخلية وضباط الشرطة يرجوننا أن نصرف الناس.

وتابع قائلا:  ،  أرسل لنا رئيس الجامعة ووعدنا ألا تقام حفلة بعد اليوم ، وتكلمنا مع جموع المتظاهرين وصرفناهم  ، وبالفعل لم يفكر أحد فى إقامة حفل مرة أخرى.

واختتم عيسي حديثه : قد نكون نجحنا فى إلغاء حفل موسيقى ، لكنه لا يعنى أننا خلعنا حب الغناء والموسيقى من القلوب.

ولم نكن نعلم أن حكم الغناء والموسيقى هو أمر خلافى بين العلماء يتراوح بين الإباحة والكراهة والتحريم وفتوى العلامة القرضاوى فيه هو : "أن حسنه حسن وقبيحه قبيح".

وأشار إلي أن قلة العلم والفقه والحماس الشديد والغيرة غير المبصرة على الدين تضر الدعوة أكثر مما تنفعها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حواديت يوسف ندا ومؤشراتها

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأخ المتوفى في المنام قوة ونصرة
» نجلة فنان شهير تعيش على الأرصفة بسبب ميولها الجنسية
» التحرش يوقف جائزة نوبل 2018
» نقل السفارة لتل أبيب خطأ يجب تصحيحه
» هذه مكافآت "الدراويش" للاعبيه للفوز بكأس مصر
» بالفيديو.. معتز الدمرداش: هذا سبب قبولى التمثيل
» هنيدى يمازح حنان ترك بـ"جاءنا البيان التالي"
» قصة 35 قناة مصرية تبث محتويات مخلة من سلوفينيا
» قرار من الجيش الأمركي بمنع شراء هواتف "هواوي"
» ليبرمان يهاجم النبي موسى: أخطأ حين أتى بنا الشرق الأوسط
» معاقبة سفاح أمريكي بقتله وصنع حذاء من جلده

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

نعم - 8 %
لا - 85 %
لا أهتم - 7 %
اجمالى المصوتين:1687

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك