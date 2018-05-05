شاهد.. لحظة وفاة إمام مسجد أثناء خطبة الجمعة

05 مايو 2018 - 11:41 ص

نشر موقع "لايف ليك" مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط إمام مسجد من أعلي المنبر أثناء إلقائه خطبة الجمعة، وسط حشود من المصلين الذين هرعوا إليه، لكنه فارق الحياة.

وبحسب ما ذكره الموقع، أن الإمام يدعي "خليك سفيان" وأن الحادث وقع في مسجد "الفلاح" في مدينة "تانجيرانج" بأندونيسيا، حيث تم إعلان وفاته عند وصوله إلى المستشفى.

ويذكر أن المقطع نشره موقع "لايف ليك" منذ ما يزيد على الشهرين، إلا أن نشطاء أعادوا اليوم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.