"مرتضى" يجتمع بالمجلس فى غياب العتال وجورج قبل المؤتمر

05 مايو 2018 - 11:45 ص

دخل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، في اجتماع مغلق مع المستشار مرتضى رئيس النادي قبل بدء المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده بعد قليل.

وشهد الاجتماع غياب الثنائى هانى العتال نائب رئيس مجلس الإدارة وعبد الله جورج عضو.

ومن المقرر، أن يعقد منصور مؤتمرًا صحفيًا بالصالة المغطاة رقم 1 بمقر النادى للإعلان عن قرارات المجلس الأبيض، وعرض جميع المستجدات الخاصة بالنادى، وتوضيح العديد من الحقائق التى شهدتها الفترة الماضية بقلعة ميت عقبة، وفقًا لما أكده فى الإعلان عن المؤتمر عبر موقع النادى الرسمى وقد يشهد المؤتمر الصحفى تقديم السويسرى كريستيان جروس.