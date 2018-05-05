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جماعة الاخوان

محاكمة بديع

محاكمة البلتاجى

قانون التجمهر

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، إلى دفاع المتهمين محمد البلتاجى وعمرو زكى فى قضية "فض رابعة " والمتهم فيها بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد من قيادات جماعة الإخوان.

ودفع بعدم توافر أركان جريمتى تدبير التجمهر والمشاركة فيه، عدم انطباق قانون التجمهر رقم 10 لسنة 2014.

وسمحت المحكمة للمتهم البلتاجى بالخروج من القفص الزجاجى لسماع المرافعة وطلب البلتاجى من الدفاع عدم الترافع عنه لأن له طلبات.

ووجهت المحكمة للمتهم حديثها قائلة: "لا تتكلم أثناء المرافعة"، وأمرت المحكمة بإدخاله القفص مرة أخرى وقال البلتاجى لدفاعه لا تترافع عنى.

وأثبتت المحكمة فى محضر الجلسة أنها طلبت من دفاع المتهم الاستمرار فى المرافعة .


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