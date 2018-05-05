15 معلومة عن النظام الجديد للمدارس التجريبية

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المدارس التجريبية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن 15 معلومة جديدة لتوضيح النظام التعليمي الجديد والمقرر تطبيقه بدأ من العام الدراسي الجديد في جميع المدارس.

وقال "شوقي" في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": 1) إن المدارس التجريبية سوف تعمل كما هي الآن لجميع الطلاب داخلها حتى تخرجهم بدون أي تغيير في أي شيء.

2) تعمل المدارس التجريبية كما هي الآن لجميع الطلاب داخلها حتى تخرجهم بدون أي تغيير في أي شيء.

3) يطبق نظام التقييم الجديد والامتحانات الإلكترونية ويتم توزيع التابلت بالمحتوى الرقمي المتنوع على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي عام 2018-2019. سوف يحصل الطلاب على الكتاب المدرسي الورقي، بالإضافة إلى التابلت المحملة بمناهج أثرائية رقمية ضخمة.

4) لن يعتمد تصفح المادة التعليمية الرقمية على شبكة الإنترنت داخل المدارس حيث يتم ذلك عن طريق شبكات داخلية مع جهاز كمبيوتر خادم داخل كل مدرسة من مدارس أولى ثانوي.

5) الامتحانات الرقمية على التابلت سوف تتم عن طريق الشبكات الداخلية بالمدارس ويتم تشفير الإجابات وإرسالها إلى السحابة الإلكترونية مركزياً من المدرسة إلى الوزارة.

6) لا يوجد أي تغيير في نظام التنسيق بالجامعات ولا يوجد امتحان قدرات للجامعات الحكومية ولا يوجد أي تغيير في فرص الالتحاق العادل بالجامعات بعد تطبيق نظام التقييم التراكمي في المرحلة الثانوية. وكذلك لا توجد خطة سرية بين الوزارات لهذا التغيير!.

7) لا علاقة لقرض البنك الدولي بأي قرارات مصرية تتعلق بالتعليم ولا توجد أي مبالغ من هذا القرض لتمويل التابلت أو أي بنية أساسية كما يظن البعض!.

8) لا وجود لموضوع التابلت في أي سنة دراسية أخرى سوى الصف الأول الثانوي في عام 2018-2019.

9) يطبق نظام التعليم المصري الجديد تماماً على الطلاب الملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في كافة المدارس التي تمنح شهادة ثانوية عامة بدءًا من العام الدراسي 2018-2019.

10) يطبق نظام التعليم المصري الجديد كذلك على الطلاب الملتحقين بالمدارس اليابانية، كما يطبق في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى الأنشطة المستمدة من نظام التعليم الياباني ويتم التدريس بمعلمين تم تدريبهم على هذا النظام التعليمي.

11) يتكون نظام التعليم قبل الجامعي المصري من حوالي 57000 مدرسة منها 49000 مدرسة حكومية عربية + 7000 مدرسة خاصة لغات + 750 مدرسة تجريبية لغات + 250 مدرسة دولية (تمنح شهادة أجنبية). أنظر إلى الشكل المرفق.

12) يختلف نظام التعليم الجديد تماماً عن النظام التعليمي الحالي في الفلسفة والأهداف والمهارات المستهدفة وكذلك في طرق التدريس والتقييم. سوف يتم ادماج (العلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والدراسات واللغة العربية) داخل باقة متعددة التخصصات في المرحلة الابتدائية بجانب 3 مواد منفصلة: اللغة الإنجليزية + التربية الدينية + التربية الرياضية. سوف يتم تدرس اللغة الإنجليزية من KG1 في هذا النظام الجديد لكل مدارس الجمهورية وحتى الصف الثاني عشر. سوف تتم إضافة لغة أجنبية ثانية كمادة منفصلة بدءًا من الصف الأول الإعدادي. سوف تنفصل الباقات من الصف الأول الإعدادي إلى مواد منفصلة ويتم تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية حتى الصف الثالث الثانوي.

13) إن تدريس اللغة الإنجليزية في النظام الجديد متوازي مع تدريس الباقة بحيث يتعلم الطفل المصطلحات نفسها باللغتين العربية والإنجليزية ليسهل عليه الانتقال في الصف الأول الإعدادي إلى العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية.

14) تهدف الدولة إلى توفير تعليم عصري عالي الجودة مجاناً عن طريق نظام التعليم الجديد إلى كافة ابنائها في المدارس الحكومية وأن يحصلوا على تعليم متميز ينتهي بمهارات القرن الحادي والعشرين + لغة عربية رصينة + هوية مصرية عربية أفريقية + شعور بالانتماء للوطن + لغة إنجليزية + لغة أجنبية أخرى + تمكن من العلوم والرياضيات بالإنجليزية + مهارات حياتية + بناء لشخصية متكاملة.

15) لا يوجد شيئاً يسمى "تعريب اللغة" ولا يوجد شيئاً يسمى "ثانوية التابلت"!.

وتابع:"أرجو من الجميع نقل المعلومات بدقة وعدم استنتاج الإجابات بلا سند. تتواتر في مواقع التواصل وبعض المنابر الإعلامية معلومات مغلوطة بشكل هائل بعضها حسن النية والبعض يستهدف إجهاض الإرادة المصرية لبناء الأجيال المصرية القادرة أن تعيش حياه كريمة وأن تنافس عالميا. نحن نتعرض لتشكيك متواصل منذ اليوم الأول ومضينا في الطريق حتى قاربنا أن نطلق الحلم. سوف يزال التشكيك يلاحقنا ومحاولات إثارة البلبلة بلا هوادة وحرب المصالح المستتبة منذ عقود ولكننا في وزارة التربية والتعليم نثق أن أطفال مصر يستحقون الأفضل وبإذن الله نقدمه لهم بتعاوننا جميعاً".


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