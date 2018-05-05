حبس متهمي سقوط أسانسير بنها 6 سنوات

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سقوط مصعد مبنى الجراحة

عاقبت محكمة جنح ثان بنها الجزئية، كلاً من مديرة الإدارة الهندسية، ومهندسة الصيانة، وفنى الصيانة بمستشفى جامعة بنها التعليمى بالحبس لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 6 سنوات على التوالى لكل منهم وبكفالة مالية تتراوح ما بين 30 حتى 50 ألف جنيه لقاء إيقاف التنفيذ المؤقت .

كما حكمت بالحبس 6 سنوات على كل من مالك شركة الصيانة، والفنى المختص بها، وبكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ المؤقت.

وترجع الوقائع، إلى نهاية شهر يناير من العام الحالى بوفاة 7 أشخاص وإصابة آخر نتيجة سقوط مصعد مبنى الجراحة بمستشفى بنها الجامعى.

وقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية، التحريات عن الواقعة وأسبابها والمسئولين عنها وكذا التنسيق مع اللجان الفنية المشكلة للفحص وانتهت إلى مسئولية المتهمين بعدم مراعاة القوانين واللوائح، والإهمال فى الأشراف على أعمال صيانة المصعد، وتسببهم بهذا الخطأ فى وفاة الضحايا المشار إليهم وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها معهم حتى صدر الحكم المشار إليه.


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