طرد"البلتاجى" من قاعة المحكمة بـ"فض رابعة"

05 مايو 2018 - 12:01 م

أمر المستشار حسن فريد قاضى فض رابعة حرس المحكمة، بإخراج المتهم محمد البلتاجى خارج القاعه وذلك لاستمراره فى الحديث اثناء مرافعة الدفاع.

وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربون أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.

كانت نيابة شرق القاهرة أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم.