» أسعار الذهب في تعاملات اليوم

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سعر عيار الذهب 21 يسجل 645 جنيهًا

الذهب

الأسواق

أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 645 جنيها في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 663 جنيها في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 سجل اليوم 552 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل اليوم  645 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل  737 جنيهًا للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5160 جنيه.

الأوقية : 1312 دولار.

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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