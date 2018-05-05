عاطل يرتدى"النقاب" للتلصص على السيدات فى الحمام

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ارتداء النقاب

التلصص على السيدات

المولات الشهيرة

الفتيات والنساء

تستكمل نيابة أول مدينة نصر، التحقيق مع عاطل ارتدى زى منتقبة، للتحرش بالنساء فى حمامات مول بمدينة نصر.

وذكرت التحقيقات، أن المتهم اعتاد التردد على المولات الشهيرة بمدينة نصر، للتحرش والتلصص على الفتيات والنساء، مستغلاً ارتدائه ملابس نقاب ودخوله حمامات السيدات.

وردت معلومات لقسم شرطة أول مدينة نصر، يفيد بتمكنهم من ضبط شخص يرتدى زى منتقبة داخل دورة المياه الخاصة بالسيدات، وبانتقال رجال المباحث اقتادوا المتهم إلى قسم الشرطة.

 وبالفحص، تبين أن المتهم "سعيد .ع" 37 سنة، مقيم بالحى الثانى فى مدينة نصر، وباستجوابه اعترف بارتكاب الواقعة، وأرجع سببها لرغبته فى التلصص على السيدات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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