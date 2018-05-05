11 شابًا إخوانيًا يناشدون الرئيس بالعودة إلى مصر

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مصر

الإخوان

السيسي

قناة الشرق

ايمن نور

ناشد 11 شابا من جماعة الاخوان المسلمين من المتواجدين فى تركيا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسماح لهم بالعودة إلى مصر والتصالح مع الدولة ، لافتا إلى أنهم لم يقوموا بأي أعمال تخريبية أو عنف.

وقال أحد الشباب في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يدعي عبدالرحيم الصغير أحد الموظفين بقناة الشرق التي يمتلكها أيمن نور: "الرئيس عبدالفتاح السيسي هل ممكن تتصالح معي انا، و10 من الشباب موافقين علي رجوع مصر، وتسمح لنا ان نعيش في بلدنا، مع العلم اننا لم نتسبب في عُنف!!؟".

وهاجم بعض النشطاء تدوينة الصغير عبر تعليقاتهم عليها وجاء أبرزها:-

قال ناشط: " ايه الضحك ده".

وعلق آخر: "إسترجل ياد".

بينما طالبه أحد النشطاء بالمصالحة مع أنفسهم أولا قائلا: " اتصالحوا مع انفسكم اتصالحوا مع الشعب ..اتصالحوا مع العصر ..السيسى وضع مؤقت".
جاء هذا بعدما نشرته المصريون عبر  مصادر مقيمة في تركيا واسعة الاطلاع على أحوال المصريين هناك، أن "مئات الشباب غادروا تركيا، وهناك أعداد كبيرة غيرهم يدرسون الآن مغادرتها للحصول على حق اللجوء السياسي في عدة دول منها كوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا ودول أمريكا الجنوبية، مثل البرازيل وغيرها".

وأوضحت أن "بعض هذه الدول لا تمنح اللجوء السياسي لكن السفر إليها سهل مثل البرازيل، ما دفع الكثير من المصريين بتركيا إلى المغادرة إليها".

وأضافت: "خلال الشهور الثلاثة الماضية سافر حوالي 100 من الشباب الهارب تركيا، والباقون إما يستعدون أو يجمعون النفقات اللازمة للسفر".

وعزت المصادر - التي فضلت عدم نشر اسمها – سبب المغادرة أو ما سمته بـ "الفرار من جحيم اسطنبول" إلى أن "فرص العمل قليلة جدًا، والأجور ضعيفة، بينما تركيا بلد تكاليف العيش فيه مرتفعة للغاية".


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