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14 مايو..الحكم في إلزام "الفيشاوي" بدفع نفقة إقامة ابنته بلندن

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أحمد الفيشاوي

محكمة الاسرة

خلع الفنانين

الفيشاوي

محكمة الفيشاوى

قررت محكمة أسرة قسم الجيزة، مد أجل الحكم على في الدعوى المقامة من هند الحناوي وتطالب بإلزام مطلقها الفنان أحمد الفيشاوي، بدفع أجر حضانة وتكاليف إقامة ابنته "لينا" بلندن لجلسة 14 مايو الجاري.

كان شعبان سعيد محامى مطلقة "أحمد الفيشاوي"، تقدم للمحكمة بحافظة مستندات تحوى تحريات صادرة من مصلحة الضرائب تفيد بأن صافى دخل "الفيشاوي" في عام 2012 كان 6 ملايين جنيه تقريبا، وأنه لم يتم محاسبته ضريبا عن عامي 2015 و2016 .

يذكر أن هند الحناوي، تقدمت بطلبات إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرة بمحكمة الجيزة لشئون الأسرة، لإلزام الفنان بدفع نفقة لابنته "لينا" ومصروفات دراستها بلندن، وأجر مسكن وحضانة.


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