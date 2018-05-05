"صلاح" يعود إلى تشيلسى.. غدًا

05 مايو 2018 - 12:30 م

يعود اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي إلي ملعب "ستامفورد بريدج" في الخامسة والنصف من مساء غد الأحد لأول مرة منذ رحيله عن تشيلسي، ليحل ضيفًا على الفريق ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتبدو الفرصة سانحة من جديد أمام الفرعون المصري لإظهار قدراته ورد اعتباره أمام تشيلسى، الذي قرر الاستغناء عن خدماته فى مناسبتين، الأولى عندما وافق على إعارة اللاعب المصري إلى صفوف فيورنتينا، قبل أن يوافق على رحيله مجدداً إلى روما.

وعانى محمد صلاح من عدم المشاركة فى مباريات تشيلسى بصفة منتظمة تحت قيادة البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى للفريق فى ذلك الوقت، ليقرر الرحيل إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة فيورنتينا قبل أن ينتقل لنادي روما.

جدير بالذكر، أن محمد صلاح واجه تشيلسى للمرة الأولى منذ رحيله عن النادى اللندنى صوب إيطاليا، فى مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين يوم 25 نوفمبر الماضى، بملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، حيث تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف ليفربول الوحيد فى تلك المباراة.