تأجيل جلسة إعادة محاكمة 27 متهمًا بـ"فض النهضة"

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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، برئاسة المستشار سامح سليمان، تأجيل إعادة محاكمة 27 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، للغد لاستكمال سماع الشهود.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.


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