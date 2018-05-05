عجوز ثمانيني يبحث عن "متبنى"

05 مايو 2018 - 12:33 م

كثيرًا ما نسمع عن أطفال تبحث عن أسر للتبني، ولكن هل يصدق أن يبحث عجوز لديه من العمر عتيًا عن من يتبناه!

"رجل قوي البنية يمكنه التسوق بمفرده والاعتناء بنفسه يبحث عن أسرة تتبناه"، هذا هو مضمون إعلان كتبه بخط يده العجوزالصيني هان البالغ من العمر 85 عامًا ويعيش بمفرده بعد أن توفيت زوجته وله ابنان أحدهما يعيش في كندا.

وضع هان، الإعلان في إحدى حافلات النقل الداخلي في مدينة تيانجين جنوب شرقي الصين. فتدفقت العروض على هان، وهو الآن يواجه معضلة اختيار الأسرة التي تناسبه. ولا ينكر هان، أن الإعلان أثمر عن نشوء صداقات جديدة.

وهان، ليس سوى واحد من ملايين كبار السن في الصين يعيشون وحيدين بعد وفاة شريكة او شريك العمر ومغادرة الأبناء بينما الجيران والاصدقاء لا وقت لديهم للاهتمام بالعجائز.