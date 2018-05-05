مفاوضات ثلاثية جديدة بشأن "سد النهضة"

05 مايو 2018 - 12:40 م

بدأت صباح اليوم السبت، مشاورات جديدة بين الثلاثي "مصر واثيوبيا والسودان" حول مشروع سد النهضة الإثيوبي.

ويشارك في الاجتماع، وزير المياه والري المصري محمد عبدالعاطي ووزير الري الإثيوبي سلشي بقل ووزير الري السوداني معتز موسى ، ومن المتوقع أن تستمر المشاورات المغلقة يومين على التوالي.

وصرح ملس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، في وقت سابق بأن مسئولية فشل الاجتماع في الخرطوم يتحملها الجانب المصري، وأن مصر قدمت اقتراح اتفاقية عام 1959 والذي لم نكن جزءًا منه.

وتابع: "إثيوبيا تعتبر أن الاتفاقية لا تعنيها، طرح تلك الاتفاقية يعتبر خطًا أحمر، ولا يمكن أن تتشاور أديس أبابا حولها، فلا يمكن أن نتحدث عن اتفاقيات لم نكن طرفًا فيها، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وتمنح هذه الاتفاقية، الموقعة بين السودان ومصر، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.