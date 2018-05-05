القبض على عصابة سرقة المساجد

05 مايو 2018 - 12:42 م

تمكنت الأجهزة الأمنية، في قنا من القبض على عاطلين كونوا تشكيلاً عصابيا لسرقة رواد مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى عن طريق رصد المواطنين أثناء دخولهم دورات المياه وسرقة متعلقاتهم الشخصية.

وردت معلومات للواء علاء العياط، تفيد سرقة شنطة أحد رواد مسجد القنائى بداخلها مبلغ ألف ريال سعودى، وألف جنيه مصرى، وهاتفين محمول أثناء زيارته لمسجد القنائى عن طريق عمل فتحة فى جدار دورة المياه وسرقته من خلف المسجد باستخدام ملقاط حديدى.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "أشرف.م" 25 سنة، و"رجب.م" 29 سنة، و"رمضان.ز" مسجل خطر سرقات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.