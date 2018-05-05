الفائز بقبعة "حواس" يروي تفاصيل حصوله عليها

05 مايو 2018 - 12:53 م

روي هشام إدريس، الفائز بمزاد قبعة زاهي حواس، تفاصيل حصوله عليها قائلا :" إنه ابتاع قبعة الدكتور زاهي حواس بمبلغ 35 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ سيذهب لصالح مستشفى 57357.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، بأنه اقتناء القبعة يعد شرف نظرا لتقديره الشديد للآثار، بالإضافة إلى أنه عمل خير مع اقتراب شهر رمضان.

وتابع بأنه سيؤسس مكانا خاصا من الزجاج لحفظ القبعة، مؤكدا أن زاهي حواس رمز لمصر.