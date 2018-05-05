حفيد شيخ مجاهدي سيناء: "نرفض المصالحة مع الإخوان"

05 مايو 2018 - 01:10 م

عقبت سلوى الهرش، حفيد شيخ مجاهدي سيناء، علي دعوات المصالحة المطوحة الآن مع جماعة الإخوان المسلمين، قائلة: "إن أمهات وزوجات الشهداء هم من يجب أن يردوا على كل دعوات المصالحة مع الإخوان".

وأضافت "الهرش"، خلال حوارها مع فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر لو تقبلت الإخوان، فإن شمال وجنوب سيناء سيظلا رافضين للإخوان.

و تابعت حفيد شيخ مجاهدي سيناء: "أقسم بالله لو الرئيس السيسي لم يرشح نفسه لفترة رئاسية ثالثة هننزل التحرير نطالبه بالترشح".

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