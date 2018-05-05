  • السبت 05 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:35 م
بحث متقدم
محمد صلاح

بالمستندات.. "صلاح" ينقذ أهله بـ450 ألف دولار

سعد

"محمود سعد" يهاجم وزير التربية والتعليم

صلاح وكين

منافسة شرسة بين "صلاح وكين" على هذه الجائزة

محكمة النقض

"النقض" تؤيد المؤبد والمشدد للمتهمين بـ"اقتحام سجن بورسعيد"

مرتضى منصور

بث مباشر.. فعاليات مؤتمر مرتضى منصور

بالصور.. السيسى يفاجأ الكلية الحربية بزيارة ويتفقد النشاط التدريبى للطلاب

11 شابًا إخوانيًا يناشدون الرئيس بالعودة إلى مصر

طارق شوقي

15 معلومة عن النظام الجديد للمدارس التجريبية

بلاغ عاجل من مستشار مرسي بشأن تعذيب البلتاجي

البلتاجى لدفاعه: لا تترافع عنى

عصام سلطان يصرخ داخل قفص الاتهام

قاضى فض رابعة يحبس عصام سلطان سنة ويتراجع

الشيخ كشك

لافتات وهمية للشيخ كشك تلغي حفلا موسيقيا

منافسة شرسة بين "صلاح وكين" على هذه الجائزة

الرياضة

صلاح وكين
صلاح وكين

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

قائد مانشستر سيتي يحرج "دي بروين": صلاح الأفضل في انجلترا

#

"الجبلاية" يوافق على هذا الطلب لـ"صلاح"

#

«صلاح» يعلق على المواجهة المرتقبة مع «رونالدو»

#

لهذا السبب.. "صلاح" مهدد بالإيقاف 3 مباريات

أعلنت الشركة الراعية للدوري الإنجليزي، عن تجهيز قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري لهذا الموسم، وتواجد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول والحاصل على أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين وكتاب كرة القدم، بالقائمة.

وقالت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، إن قائمة المرشحين بجانب محمد صلاح، ضمت كلاً من، كيفين دى بروين ورحيم سترلينج ثنائى مانشستر سيتى، وديفيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وهارى كين لاعب توتنهام، وجيمس تاركوفسكى لاعب بيرنلى.

وبحصول "صلاح على جائزتي رابطة اللاعبين المحترفين أصبح أول لاعب مصري وثاني لاعب عربي وأفريقي في التاريخ يحصد تلك الجائزة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب من جانب رابطة الكتاب الإنجليز".

وسجل محمد صلاح مع نادى ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم 43 هدفًا، ليحتاج إلى تسجيل 4 أهداف لمعادلة الرقم القياسى كأكثر لاعب يسجل أهدافًا لنادى ليفربول فى موسم واحد على مدار التاريخ، والذى يحمله الأسطورة إيان راش، برصيد 47 هدفًا موسم 1983- 1984.

يذكر أن التصويت لإختيار أفضل لاعب يتم بين مجموعة من أساطير الدوري الإنجليزي بنسبة 90% بينما الـ 10% الباقية بتصويت الجمهور.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حواديت يوسف ندا ومؤشراتها

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. مواطن يعتدى على إمام مسجد بسيف
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» أسعار الذهب في تعاملات اليوم
» الأخ المتوفى في المنام قوة ونصرة
» نجلة فنان شهير تعيش على الأرصفة بسبب ميولها الجنسية
» التحرش يوقف جائزة نوبل 2018
» نقل السفارة لتل أبيب خطأ يجب تصحيحه
» هذه مكافآت "الدراويش" للاعبيه للفوز بكأس مصر
» بالفيديو.. معتز الدمرداش: هذا سبب قبولى التمثيل
» هنيدى يمازح حنان ترك بـ"جاءنا البيان التالي"
» قصة 35 قناة مصرية تبث محتويات مخلة من سلوفينيا

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك