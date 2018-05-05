"النقض" تؤيد المؤبد والمشدد للمتهمين بـ"اقتحام سجن بورسعيد"

05 مايو 2018 - 01:30 م

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة النقض برئاسة المستشار فؤاد حسن، برفض الطعن المقدم من المتهمين على الاحكام الصادرة بالموبد والمشدد في القضية المعروفة اعلاميا بـ«اقتحام سجن بورسعيد العمومي».وتاييد الاحكام الصادرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فؤاد حسن وعضوية كل من المستشارين جمال عبد المجيد وأحمد الوكيل وعمرو الحناوى وخالد الحادى وأحمد رمضان وسكرتارية محمد ناصر فهمى وهشام عز الرجال.

وكانت قد قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في 2016 برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى حكماً بالسجن المؤبد على 20 متهماً، والسجن المشدد 10 سنوات على 12 متهماً، والمشدد 5 سنوات على 18 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام سجن بورسعيد العمومي».

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.